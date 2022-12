Romeo y Julieta tendrá versión rockera con el musical “El amor después del amor”

Los musicales son un formato teatral en el cual se relata una historia a través de canciones y bailes. El próximo 2 de septiembre, se contará la obra más popular del escritor inglés William Shakespeare, Romeo y Julieta; esta vez en una versión que combina lo clásico de esta novela, con lo contemporáneo de un repertorio musical basado en el rock de los 80 y 90.

Titulado “El amor después del amor”, los asistentes a este show podrán ver dos actos con escenas que tendrán canciones de reconocidos grupos del rock en español, como Soda Stéreo, Fito Páez, Charly García y Miguel Mateus de Argentina; Los Prisioneros, de Chile; Aterciopelados de Colombia; Caifanes de México; y Alaska y Dinarama, La Unión y Cristina y los Subterráneos de España.

[[{"fid":"160056","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"El amor después del amor","field_file_image_title_text[und][0][value]":"El amor después del amor"},"type":"media","attributes":{"height":20,"width":20,"alt":"El amor después del amor","title":"El amor después del amor","class":"media-element file-default"}}]]

La historia se desarrolla en el año 2020, en Verona, la capital del entretenimiento en un futuro muy cercano. Esta ciudad ha quedado destruida por una guerra y los hombres han encontrado en la música la cura para la humanidad. En este renacimiento la industria del rock y de los artistas en vivo alcanza un nuevo auge. Entre mayor conocimiento y dominación de la música más prestigiosa es la posición de un artista o productor en esta sociedad.

Es así como aanualmente la cadena productora musical más importante del mundo, International Records Inc. organiza un evento para conocer a los nuevos talentos y a los mejores músicos del momento.

Entre las dos casas disqueras más reconocidas de Verona, Capuleto Music Inc. y Montesco Records, existe una gran rivalidad pues los miembros de estas productoras han estado en competencia siempre. En medio de esto Romeo y Julieta, hijos y solistas de cada una de esos enemigos se enamoran profundamente, protagonizando una poderosa historia de amor.

La obra es una adaptación de Mauricio Facio Lince, quien se propuso el reto de posicionar el teatro musical en Medellín, como una apuesta cultural de la que no hay muchos referentes en la ciudad.

El productor afirma que Medellín “no ha sido una plaza muy activa para el teatro musical, se han hecho un par de intentos para traer franquicias internacionales, pero la verdad es que no tenemos tradición de obras originales. Tenemos la expectativa de abrir camino y comenzar una historia distinta para que la ciudad sea escenario de otros géneros, además de la música urbana”.

Serán 28 artistas, entre cantantes, actores y bailarines, entre los que se destacan la cantante paisa Mariana Gómez, el músico bogotano Alejandro Ruiz, el reconocido actor Luis Mesa, la soprano Gisella Zivic y Elvis, el vocalista de Estados Alterados.

Desde el dos de septiembre, en el teatro Pablo Tobón Uribe, quienes vayan a ver “El amor después del amor” podrán disfrutar de una hora y media de rock narrando la historia de Rome y Julieta.

Ella es una de las actrices principales de la obra:

@giselazivic es Lady Capuleto EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR El Musical. Septiembre en el @teatropablotobon #elamordespuesdelamor #memueroporvos hoy en venta las boletas en www.tuboleta.com Un vídeo publicado por @calvinmedellin el7 de Ago de 2015 a la(s) 9:45 PDT

#elamordespuesdelamor El Musical. 400 años después vuelve la más poderosa historia de amor. pic.twitter.com/Vz9v0i5pCt — DespuesDelAmor (@managerjulieta) July 31, 2015