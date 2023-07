Rosalía publicó emotivo mensaje tras aparente ruptura con Rauw Alejandro

En las últimas horas, la revista People reveló que la relación amorosa que mantenían Rauw Alejandro y Rosalía ha llegado a su fin. Tras la presunta ruptura, la cantante española compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

A través de la opción de historias, la intérprete de Bizcochito subió una fotografía que estaba acompañada de la siguiente frase: “Mi corazón es un archivo de las cosas que he amado”.

Rosalía también aprovechó para compartir imágenes desde un avión, en una tarima y una bañera, esto tras haber finalizado su gira Motomami.

¿Por qué se habría dado la ruptura entre los artistas?

Fuentes cercanas a la pareja le contaron a la revista People que, pese al amor y el respeto que hay entre ellos, decidieron cancelar su compromiso y, posteriormente, darle fin a su romance.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado para confirmar o desmentir lo dicho por la famosa revista. Sin embargo, en redes sociales circulan varias imágenes que muestran a Rauw Alejandro bañándose en un río en Puerto Rico y acompañado nada más y nada menos que de Shakira y sus hijos, Milan y Sasha.

Incluso, la española habló de su vestido de bodas en el programa El Hormiguero. "Tengo por ahí unos vestidos guardados, un vestido de Vivienne Westwood me gustaría, tengo por ahí cosillas guardadas", contó Rosalía.

Sobre la propuesta de matrimonio, la joven dijo al programa lo siguiente: "Me lo pidió de una manera muy bonita, me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña. Se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas de Año Nuevo, justo habíamos subido a la terraza y yo no me lo esperaba… Me puse a llorar, claro".

Meses atrás, en Instagram, Rauw Alejandro admitió que Rosalía era "el amor de su vida" y "la persona más extraordinaria" que había conocido.