Rosalía y Rauw Alejandro terminaron, según revista: ¿por qué salió a relucir el nombre de Shakira?

Rosalía y Rauw Alejandro , al parecer, terminaron su relación. Fuentes cercanas a la pareja le contaron a la revista People que, pese al amor y el respeto que hay entre ellos, decidieron cancelar su compromiso y, posteriormente, darle fin a su romance.



Hasta el momento, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado para confirmar o desmentir lo dicho por la famosa revista. Sin embargo, en redes sociales circulan varias imágenes que muestran a Rauw Alejandro bañándose en un río en Puerto Rico y acompañado nada más y nada menos que de Shakira y sus hijos: Milan y Sasha.

Luego de mucho reconocimiento, siendo la más galardonada de la noche, y mucha exaltación en #PremiosJuventud, #Shakira disfrutó de un rico baño en un río de Puerto Rico junto a sus hijos y #RauwAlejandro. pic.twitter.com/V9IHaSECR1 — Informe RD (@informerd_org) July 24, 2023

Uno de los detalles que no pasó desapercibido fue el hecho de que Rosalía no estaba presente. La intérprete de 'Despechá y el cantante llevan tres años de relación. A finales de marzo de este año, la pareja confirmó su compromiso al final del videoclip 'Beso', sencillo que ambos interpretan.

Incluso, la española habló de su vestido de bodas en el programa El Hormiguero. "Tengo por ahí unos vestidos guardados, un vestido de Vivienne Westwood me gustaría, tengo por ahí cosillas guardadas", contó Rosalía.



Sobre la propuesta de matrimonio, la joven dijo al programa lo siguiente: "Me lo pidió de una manera muy bonita, me lo pidió en Puerto Rico, en la casa de sus abuelos que está en la montaña; se veía todo Puerto Rico y había fuegos artificiales porque habían sido las campanadas de Año Nuevo, justo habíamos subido a la terraza y yo no me lo esperaba… Me puse a llorar, claro".

Meses atrás, en Instagram, Rauw Alejandro admitió que Rosalía era "el amor de su vida" y "la persona más extraordinaria que he conocido".

Publicidad

¿Quién es Rosalía?

Rosalía Vila Tobella, conocida artísticamente como Rosalía, es una cantante, compositora y productora española. Nació el 25 de septiembre de 1992 en San Cugat del Vallés, una localidad cercana a Barcelona, España.

En 2017, Rosalía lanzó su primer álbum, 'Los Ángeles', que fue aclamado por la crítica y le valió varias nominaciones a premios.



Sin embargo, fue con su segundo disco, 'El mal querer', lanzado en 2018, que alcanzó la fama mundial. Este álbum incluye el éxito internacional 'Malamente', que le otorgó reconocimiento global y varios premios, incluido el Latin Grammy a Mejor Canción Urbana.

Desde entonces, Rosalía ha seguido lanzando música exitosa y colaborando con artistas reconocidos, como J Balvin, Travis Scott y Billie Eilish. Su estilo distintivo, que combina lo tradicional con lo moderno, ha resonado con audiencias de todo el mundo.