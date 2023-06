Rubén Blades regresa a Colombia: conozca las fechas de sus conciertos

Rubén Blades , uno de los más grandes músicos de Hispanoamérica, está listo para el tour ‘Viva la salsa’, que se presentará en las principales ciudades de Colombia. Noticias Caracol habló con el maestro sobre su regreso a los escenarios del país.

Noticias Caracol: ¿Qué representa para usted cantar en escenarios colombianos?

Rubén Blades: “Bueno, pues son escenarios de conocedores, eso ya de salida es algo que te anima porque sabes que son personas que han estado contigo y que han estado viendo el trabajo, no solamente mío, sino también el trabajo de mucha gente en el género de la salsa. Son personas que conocen y eso lo que hace es estimularlo a uno, para que uno saque lo mejor que tenga”.

Noticias Caracol: ¿Qué vamos a encontrar de especial en estos cuatro conciertos de ‘Viva la salsa’ en las ciudades más importantes de Colombia?

Publicidad

Rubén Blades: “Toda clase de material porque si hay una cosa que tiene esta orquesta es que tiene la capacidad de trabajar en distintos formatos. Ustedes tienen una presencia musical que es reconocida, así que cuando vamos a Colombia, estamos agradecidos de que importen talento, porque ustedes tienen talento de sobra”.

Hablar con el maestro Rubén Blades es entender la música, es conocer de cerca a uno de los mayores exponentes de la salsa del mundo y celebrar su vida, pues el próximo mes, en medio de sus conciertos en Colombia, cumple 75 años.

“La buena vida, yo creo que lo más importante es no amargarte, eso es lo más importante, no envidiar a nadie, no desearle mal a nadie, no construir tu felicidad sobre la infelicidad de otro, disfrutar las cosas, siempre hay espacio para disfrutar lo que uno aprende. Yo creo que todo eso me ha ayudado y, aparte de eso, estar trabajando con gente que es hasta mejor que uno y que lo ayuda a uno a ser mejor”, comentó.

Publicidad

Rubén Blades además celebrará 45 años de su álbum ‘Siembra’. El lanzamiento de su libro y compartir con su público colombiano que tanto quiere el próximo 28 de julio en Medellín, el 29 en Bogotá, el 4 de agosto en Cali, y el 5 en Barranquilla.