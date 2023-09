Russell Brand se defendió de las acusaciones de agresiones sexuales en su contra

Recientemente se conocieron unas serias acusaciones contra el actor y humorista Russell Brand, quien es acusado por cuatro mujeres de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional. Las acusaciones se hicieron a través de medios estadounidenses como The Times, The Sunday Times y Channel 4, que recogieron las declaraciones de las víctimas.



Tras las fuertes acusaciones a una de las caras más famosas de Hollywood, la Policía Metropolitana del Reino Unido y la BBC abrieron una investigación contra el artista británico. Por su parte, el actor hizo un video para defenderse y lo publicó en sus redes sociales.

Según las víctimas que hablaron con la prensa estadounidense, los hechos ocurrieron entre los años 2006 y 2013, cuando se relacionaron con Russell Brand, a quien señalaron de tener una actitud "controladora, abusiva y depredadora".

En sus redes sociales, el famoso actor publicó un video refiriéndose a las acusaciones en su contra. En primera medida, Russell Brand calificó de "graves acusaciones" lo dicho por las mujeres y desmintió todo.



El humorista no solo habló de falsas las acusaciones, sino que también dijo que fueron "fabricadas" por sus "enemigos mediáticos", es decir, los medios a los que suele criticar en sus videos en redes sociales. Agregó que por aquella época, como lo ha narrado en otros espacios, su "promiscuidad" era un problema que enfrentaba.

"Como he escrito extensamente en mis libros, era muy, muy promiscuo. Pero en esa época de promiscuidad, todas las relaciones que mantuve fueron absolutamente consentidas. Siempre he sido transparente sobre ello", dijo Russell Brand en el video que publicó en sus redes sociales.

Publicidad

Sin embargo, las acusaciones en contra del actor británico ya están siendo investigadas por las autoridades competentes. Una de las que tiene más gravedad corresponde a las declaraciones de una de las víctimas, que señaló tener 16 años para el momento en el que, según ella, fue atacada por el famoso.



Ronald Brand, padre del humorista, salió en su defensa. "¿Esto es realmente lo más importante que está pasando ahora en el mundo? La inmigración, el coste de la vida, los miles de personas asesinadas en Ucrania. ¿Quién es el encargado de marcar la agenda de BBC News? ¿Quién está dirigiendo realmente esta vendetta? Con toda la gente que lo pasa mal y no puede pagar sus facturas, ¿de verdad le damos prioridad a unas acusaciones no probadas de hace 15 años?", aseguró al Daily Mail.

Cabe mencionar que el artista de 48 años ha señalado en diferentes espacios autobiográficos que vivió momentos oscuros debido a su adicción a las sustancias psicoactivas y su promiscuidad.

De hecho, el mismo Russell Brand ha indicado que vivió una infancia difícil, pues su padre lo introdujo en el mundo de la prostitución cuando no era más que un adolescente.