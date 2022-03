"Sabes que aquí estoy, a pesar de todo": Yina Calderón tras ver a Epa Colombia llorando

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia , volvió a sonar en redes sociales, esta vez tras compartir un video en el que llora desconsoladamente.

“Amiga, han sido días superdifíciles. Amiga, me ha pasado de todo mi amor, te lo juro que a veces uno no merece que le pasan tantas cosas”, expresó la empresaria.

Epa Colombia aseguró que no lleva una vida tranquila: “Me doy cuenta de que me están robando, me están fallando, que las personas que uno les ayuda son quienes más mal le pagan, que tener dinero para mí se volvió superdifícil”.

Ante esta publicación, Yina Calderón decidió enviarle un mensaje a Epa Colombia, pese a la pelea que ambas influenciadoras han tenido en redes sociales.

“Sabes que aquí estoy a pesar de todo @epa_colombia”, escribió Yina.