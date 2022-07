"Sal del armario", le dicen a Lina Tejeiro tras ser captada besando a una amiga

Lina Tejeiro fue captada besando a una de sus amigas, al parecer, durante la fiesta de cumpleaños de Luisa Fernanda W. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues la actriz fue duramente criticada. "Jajaja, sal de ese armario", le dijo un internauta.



Por supuesto, Lina Tejeiro no pasó por alto estos cuestionamientos y decidió dar una contundente respuesta. Vale la pena recordar que la joven se encuentra en una relación con el influenciador Juan Duque.

"Jajajaja, si me gustaran las mujeres hace rato habría salido del armario, y tampoco hubiese durado entusada media vida. Me fascina la masculinidad y ahora estoy saliendo con un hombre que me fascina de pies a cabeza", escribió Lina Tejeiro.

Publicidad

Y añadió: "No descontextualices el amor y el cariño que le doy a la gente cercana. Donde me veas con mis mejores amigas, te infartas. Las abrazo, les doy besos, me siento en las piernas de ellas".