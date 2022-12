Salió a la venta boletería para concierto de Justin Bieber

Meet & Greet Experience, Boyfriend VIP, As long as you love me VIP, Beauty and a beat VIP, Baby VIP son las categorías de los paquetes especiales que se han diseñado para el "Believe Tour" y de los que hay aún disponibilidad, aunque limitada.

Cada paquete es diferente aunque todos incluyen una boleta localidad platino (silletería numerada, según sector que corresponda al tipo de paquete). Los términos y condiciones pueden ser consultados a través de la página web de Ocesa Colombia www.ocesa.co y www.tuboleta.com

Publicidad

Respecto a la disponibilidad en boletería, aún hay entradas para todas las localidades. La distribución de las mismas en el Estadio El Campín para el "Believe Tour" está diseñada para brindar a los asistentes la mayor comodidad y seguridad.

Todas las localidades tienen silletería numerada, donde habrá acceso a todos los seguidores de Justin sin restricciones de edad, excepto en cancha general donde los asistentes disfrutarán del espectáculo de pie y la edad mínima de ingreso es de 12 años. Todo menor de 14 años debe ir acompañado de un adulto responsable. De igual modo, habrá secciones habilitadas para personas discapacitadas- Occidental preferencial baja y platino.