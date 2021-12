Salsero Willie González fue operado debido a un cáncer

Willie González, uno de los cantantes más importantes de la salsa romántica, reveló a través de sus redes sociales que tuvo que ser operado por un cáncer. La publicación fue acompañada con una serie de imágenes que mostraron su paso por el quirófano.

“Me sometieron una operación para extirpar un cáncer (...) No quise publicar en aquel entonces para no preocupar a mis seguidores", escribió el intérprete de éxitos como 'Pequeñas cosas', 'Quiero morir en tu piel' y 'No podrás escapar de mí'.

El artista puertorriqueño aclaró que la situación se dio en junio, pero "no quise publicar en aquel entonces para no preocupar a mis seguidores". Para fortuna de él y de todos sus allegados, "gracias a Dios todo salió bien".

Puntualizó que "estoy libre del mismo ya que la intervención fue todo un éxito".