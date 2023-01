“Saludos a la suegra”: comentarios que le llovieron a Elizabeth Loaiza tras subir foto con su mamá

Esta sensual fotografía fue subida a las redes sociales tras las miles de peticiones de sus fanáticos.

Elizabeth Loaiza, la despampanante modelo nacida en Cali, volvió a sorprender sus más de un millón y medio de seguidores en su cuenta de Instagram.

Esta vez lo hizo con una foto al lado de su madre, a bordo de un yate en las paradisiacas aguas de Panamá.

“Para los que me mandan mensajes internos preguntándome por mi mamá, aquí les dejo una foto con ella. Les mandó saludos”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Tras ver a ambas mujeres, los seguidores de la modelo y empresaria caleña, no se ahorraron elogios en la caja de comentarios.

@Gonzalogomezsoto comentó: “Saludos a la suegra”. Camiloloaizav dijo: “Que señorita y que señorota”. @Jemasu96 aseguró: “No sé si quiero que seas mi hijastra o tenerla a ella de suegra”.

Con esta fotografía, Elizabeth demostró la buena relación que tiene con su mamá y lo bien que la están pasando en sus vacaciones.