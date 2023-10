Sam Neill, actor de Jurassic Park, aseguró estar "listo para morir" mientras lucha contra el cáncer

A inicios de 2023, el actor Sam Neill reveló en su libro de memorias Did I Ever Tell You This? que fue diagnosticado con linfoma angioinmunoblástico de células T, un extraño caso de cáncer en la sangre. En una reciente entrevista, el famoso dio detalles de cómo ha sido su titánica batalla contra esta grave enfermedad.



El famoso neozelandés, recordado por su papel de Alan Grant en Jurassic Park, concedió una entrevista al programa Australian Story y aseguró que llevó a cabo un tratamiento con quimioterapias para su enfermedad que no le ayudó.

Neill señaló que tras 3 meses de quimioterapias fallidas, su médico decidió cambiar el tratamiento por un medicamento que toma quincenalmente y que reduce los síntomas. Sin embargo, no sería su salvación.

A sus 76 años, el actor sostuvo que no tiene miedo a morir a causa de esta enfermedad: "La reacción de mi cuerpo a las infusiones es muy sombría y deprimente, pero me mantiene vivo. Cuando deje de funcionar, estoy listo para morir".



Sam Neill ha decidido enfrentar la enfermedad con una actitud positiva y sin darle mucha importancia, por lo mismo no se ha retirado de su labor como actor. De hecho, sobre esta situación confesó que lo único que "me llena de horror" es tener que retirarse de la actuación.

El actor agregó que "sé que lo tengo, pero no estoy realmente interesado en ello". Aseveró que ha decidido no insistir en algo que no depende totalmente de él: "Está fuera de mi control. Si no puedes controlarlo, no te metas en ello".

Publicidad

En otro diálogo con The Guardian, el famoso también tocó el tema de la muerte: "No tengo miedo de morir".

Pero también reconoció que no siente que ahora sea el momento para ello: "Me molestaría".



"Realmente me gustaría tener otra década o dos. Hemos construido todas estas hermosas terrazas, tenemos estos olivos y cipreses y quiero estar presente para verlo todo maduro. Y tengo mis adorables nietos. Quiero verlos crecer", agregó Sam Neill.

Ante el revuelo que causaron sus palabras sobre la posibilidad de morir, Sam Neill expresó en su cuenta de Instagram que seguirá luchando contra la enfermedad: "Por favor, ignoren las historias en la prensa. Un comentario pasajero en el programa de anoche ha sido sacado de contexto. Por favor, tengan la seguridad de que estoy firmemente en remisión y que planeo seguir siendo así durante años".