Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, reveló que tiene cáncer en etapa tres: "Me estoy muriendo"

El reconocido actor Sam Neill, recordado por dar vida a Alan Grant en la exitosa saga de películas Jurassic Park, recientemente reveló que padece cáncer.

En entrevista con el medio The Guardian , el artista compartió la lamentable noticia que hace parte de su libro de memorias titulado ‘Did I Ever Told You This’.

Sam Neill fue diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T. Esto se dio luego de que el actor acudiera al médico por unos ganglios abultados en la zona del cuello.

Al descubrir la enfermedad, la también estrella de piano decidió llevar a cabo la escritura, para así enfocarse en otros aspectos de su vida y, según sus palabras, tener una distracción para pasar el día.

"La cosa es que me estoy muriendo. Posiblemente me esté muriendo. Puede que tenga que acelerar esto. Me encontré sin nada que hacer”, dijo a los medios de comunicación.

Pese al desalentador panorama por la evolución del cáncer, Sam Neill recibe quimioterapia y se encuentra en remisión. Además, dejó en claro que “no tiene miedo a morir”, pero que le gustaría vivir más tiempo.

“Me fastidiaría, porque me gustaría tener una o dos décadas más. Hemos construido unas terrazas preciosas, tenemos olivos y cipreses, y quiero estar aquí para verlos madurar. Y tengo mis encantadores nietos, quiero verlos crecer. Pero ¿morir? Me da igual", concluyó.

La salud de Bruce Willis

El estado de salud de Bruce Willis no es favorable. La enfermedad del actor, demencia frontotemporal, avanza con gran rapidez. Así lo anunció recientemente su familia, quien ha mostrado preocupación porque su capacidad cognitiva disminuye.

Una fuente cercana a la mamá de Bruce Willis sostuvo que él, al parecer, ya no reconoce a su progenitora y no sostiene una conversación normal. Además, experimenta comportamientos agresivos.

“Ella (la madre de Bruce Willis) dice que no está segura de que su hijo la reconozca, que su comportamiento es lento y un poco agresivo”, sostuvo la fuente al diario alemán Bild.

"Ya no se puede tener una charla normal con la estrella de cine", argumentó el medio citado.