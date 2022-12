Sam Simon, cocreador de Los Simpson (1955-2015)

8 de marzo de 2015

Sam Simon, cocreador de Los Simpson y defensor de los animales que cambió el rumbo de su vida en la edad adulta para convertirse en filántropo y destinó gran parte de su fortuna a causas sociales, falleció a los 59 años.

Tras haber sido guionista para "Taxi", `'Cheers" y "The Tracey Ullman Show", Simon ayudó a lanzar "Los Simpson" en 1989.

Dejó la serie luego de la cuarta temporada con un acuerdo que le aseguraba regalías regulares del programa, que sigue en producción.

Creó la Fundación Sam Simon, que rescata perros de refugios de animales y los entrena para asistir a personas con discapacidades. También solía hacer donaciones para Mercy for Animals, People for the Ethical Treatment of Animals y Sea Shepherd Conservation Society, entre otras organizaciones. Fundó un banco de comida en Los Ángeles.

En una entrevista de 2013 Simon expresó su deseo de donar todo su dinero a causas caritativas.

"No estoy triste", dijo sobre la enfermedad por la cual los médicos le habían pronosticado meses de vida. "Estoy contento. No me siento enojado o amargado, quiero hacer todo lo posible para sobrevivir".