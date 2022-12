Samanta Gutiérrez, la 'musa' del defensa tricolor Jeison Murillo

Foto: Instagram @SamaGut

Ambos de la Sultana del Valle, Samanta Gutiérrez y Jeison Murillo, disfrutan ahora de su idilio en Milán, Italia. Ella de 24 años y el de 23, pese haber sostenido la mayor parte de su relación en la distancia, desde hace cerca de cuatro meses comparten su vida junto a sus dos perros, Dante y Bella.

"Solo nos veíamos cuando 'Jei' venía de vacaciones, porque hasta que no terminé la universidad no me dejaron ir a visitarlo, cuando me gradué pude ir a Granada. Desde el principio, la relación fue tranquila. La confianza y la comunicación fueron la base, porque no teníamos tanto contacto personal, era más vía internet", cuenta Samanta.

Se conocieron hace cuatro años, gracias a un amigo en común, el centrocampista del Deportivo Cali, Juan David Cabezas, quien sirvió de celestino. Jeison había visto a Samanta en varias fotografías junto a su compañero de la cantera verdiblanca y, cautivado por su belleza, pidió que se la presentara.

"Fuimos amigos como cuatro o cinco meses. En unas vacaciones, cuando él terminó temporada en el Cádiz B de España y vino a Cali, el primer día que me vio me dijo que si quería ser la novia y ya. Llevamos tres años y medio", expresa la joven.

La personalidad, el profesionalismo y el espíritu luchador del jugador caleño llamaron la atención de Samanta. Ella, graduada del colegio Santa Dorotea de la capital del Valle del Cauca e Ingeniera Petrolera de la Universidad Nacional de Medellín, actualmente cursa un máster en Administración de Negocios en el MIP Politécnico de Milán y tiene como meta vincularse laboralmente a una empresa energética en Italia.