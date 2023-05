Sandra Reyes, de ‘Pedro, el escamoso’, dice que estuvo en nave extraterrestre: “No tengan miedo”

Sandra Reyes, actriz de ‘Pedro, el escamoso’, reveló públicamente que ha tenido contacto con extraterrestres. La artista, quien hizo el papel de Paula Andrea Dávila Serna en la aclamada serie de Caracol Televisión emitida por primera vez entre el 2001 y 2003, dio su testimonio durante una entrevista con el programa Buen Día Colombia.

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y no se lo conté a nadie, pues quién me iba a creer”, contó.

Asimismo, la actriz Sandra Reyes hizo referencia a la impresión que se llevó cuando ingresó a la nave extraterrestre.

“Me impresionó porque era transparente. Me subí y no había nada, era completamente transparente, lo que pasa es que en ese momento no lo entendí, no entendí lo que realmente había pasado, pero despuesito me llegó el libro (El rescate de la Tierra)”, afirmó.

Luego, relató cómo fue el viaje que emprendió.

“Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como dentro de la Tierra, era como un túnel hacia la Tierra. Y no me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente, la verdad”, afirmó.

Sin embargo, comentó que sí tuvieron que haberle transmitido algún mensaje.

“Pero seguramente sí me dijeron algo que ha estado trabajando en mi inconsciente… o sea, si no, yo no estaría aquí hablando de esto”, apuntó.

Posteriormente, Sandra Reyes enfatizó que “siempre un poco el mensaje es ‘no tengan miedo’”.

“Quitémonos el miedo de encima, vibremos alto, vibremos en amor, es lo más importante, y en agradecimiento, un de las vibraciones más grandes es el agradecimiento”, expresó.

La artista bogotana de 47 años también habló de la forma en que se contactan los extraterrestres.

“Ellos son canalizados por mucha gente, hay varias páginas de YouTube que yo sigo y ellos nos hablan y nos mandan muchísimos mensajes”, sostuvo.