Santiago Alarcón habló con la familia del joven que dice ser su hijo: “Necesita tratamiento”

Luego de que el joven que dice ser hijo de Santiago Alarcón diera una entrevista , el actor volvió a referirse al tema en sus redes sociales, donde hizo un en vivo junto a su esposa, la también actriz Cecilia Navia. Allí Alarcón cuenta que habló con la mamá del sujeto y aseguró que esta situación es un tema de salud mental.

Luego del primer video que el actor compartió en su cuenta de Instagram hablando de lo que ha ocurrido, una persona lo contactó y reveló que también vivió acoso por parte de este joven.

“Recibí un mensaje por Instagram de una señora y me dijo yo sé quién es, yo sufrí lo mismo durante seis años porque acosó a mi esposo durante seis años. Me mandó el nombre, me mandó las fotos, me mandó los mensajes y efectivamente este muchacho ya había acosado a un hombre casado, con hijos, en Canadá”, contó el actor.

En ese caso, supuestamente no fue diciendo que era su hijo, sino que se obsesionó con este hombre casado afirmando que "era suyo", su pareja, al punto de hacer cosas invasivas. Al día de hoy, la víctima al parecer aún recibe mensajes, a pesar de que hay una caución.

Asimismo, Santiago recibió información sobre la familia del joven, que en su mayoría vive en Canadá, y habló con la mamá y el hermano.

“Ellos son 10 hermanos que viven en Canadá, el papá llegó allá junto con su familia exiliado. Llevan ya casi más de 15 años allá. Óscar, la persona que dice ser mi hijo, no es adoptado, nació el 28 de octubre de 1992, nació en su casa por parto natural, todo esto dicho por su mamá. Su mamá muy confundida también me decía que ella ya no sabía qué hacer, que ella ya no podía hacer nada, que ya lo habían intentado todo, que Óscar había tenido psiquiatra y psicólogo allá, pero que había sido muy difícil porque cuando él se obsesiona con alguien- esto dicho por la mamá, no lo digo yo- sacarlo de ahí es difícil”, relató.

Según la conversación que Santiago tuvo con la madre de este joven, hasta el momento nadie ha podido dar un diagnóstico certero sobre su salud mental.

“Óscar es bogotano. La mamá me dijo que él, pues, tenía ese problemita, así dicho por ella, pero que él era buena persona, que no me preocupara, que él no me iba a hacer daño, pero que nadie había dado con el chiste, que en Canadá lo habían evaluado, le habían hecho de todo, pero no habían podido establecer qué es lo que tiene”, añadió.

“Él no está bien, él realmente necesita tratamiento. Yo al principio pensé, que era alguien que se quería aprovechar, alguien que quería dinero, incluso reconocimiento, fama, pero ya no”, aseguró.

Para tratar de entender un poco más a este joven, Santiago ha estado consultando con especialistas que hablan de un aparente trastorno delirante.

“He estado preguntando, investigando mucho con psiquiatras y hace poquito hablé con un psiquiatra forense. Él me dice que eso es un trastorno delirante, que podría ser, no puedo yo afirmarlo. Es decir que su delirio lo lleva a creerse todo lo que él mismo se inventó”, explicó.

Por esa razón, indicó el actor que “esto pasa a un lugar completamente diferente y es la salud mental, lo que necesitamos es ayuda para el muchacho”.

Santiago Alarcón también señaló que hay un proceso en curso por la vía judicial, incluida una caución, porque tiene que protegerse, proteger su familia y su trabajo.

