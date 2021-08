Sara Corrales, de 'Vecinos', tuvo que correr a urgencias por accidente en clases de pole dance

Sara Corrales, recordada por su papel de Jessica Antonieta Morales en la exitosa serie ‘Vecinos’, que se puede disfrutar en las tardes del Canal Caracol , sufrió un duro accidente durante las clases de pole dance en las que prepara un nuevo papel.

“En mi clase de pole dance tuve un accidente, me esguincé y me desgarré el cuello. Estaba haciendo una acrobacia y todo el apoyo estaba en el cuello, cuando me levanté ya no podía moverlo. De ahí, salga para urgencias, he estado muy juiciosa con mi recuperación”, contó Sara Corrales.

La confesión la hizo una semana después del incidente, tras el cual tuvo que someterse a varias fisioterapias para lograr su rápida recuperación.

“Fueron días de mucho dolor, me estuve cuidando mucho, haciendo mi fisioterapia muy juiciosa y tomando mis medicamentos”, reveló.

Al mismo tiempo, Sara Corrales compartió con sus seguidores imágenes de la exigente rutina que debe cumplir.