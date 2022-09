Sara Corrales reveló las razones por las que terminó su compromiso: “Primero mi felicidad y paz”

Por medio de sus redes sociales, la actriz paisa de 36 años Sara Corrales se pronunció sobre las razones que la motivaron a terminar su compromiso con su expareja, el mexicano Rafael Gutiérrez.

Con la dinámica de preguntas y respuestas en la red social de Instagram, la artista contó los detalles que la llevaron a terminar la relación y, por ende, dar fin al compromiso.

“Por muchos motivos, porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes”, expresó.

Asimismo, Sara Corrales manifestó que con su pareja tenían bastantes diferencias y, a su vez, los motivos que los impulsaban en la relación no eran los mismos.

“Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más. Entonces, en lugar de pasar una vida entera arrepentida, tomé la fuerza y el valor”, agregó.

La intérprete de Jessica en 'Vecinos' dejó en claro que no le importó la presión que pudieran ejercer desde la sociedad o su familia, ya que decidió ponerse en primer lugar y, por esto, dar un paso al costado.

“Yo dije, primero yo, segundo yo, tercero yo, primero mi felicidad y mi paz”, concluyó Sara Corrales.