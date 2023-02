Sara Corrales afirmó que el actor Robinson Díaz la buscó tras escándalo de infidelidad

La actriz colombiana Sara Corrales habló sobre su pasado y compartió detalles sobre la relación amorosa que mantuvo con Robinson Díaz, esto en entrevista con la periodista mexicana María Patricia Castañeda, reconocida en el mundo del entretenimiento del país azteca.

La modelo, de 37 años, relató aspectos del romance con el intérprete de Óscar en la telenovela de Caracol Televisión 'Vecinos'.

“Yo me enamoré loca y perdidamente de él, era muy niña. Era un hombre muy talentoso y fue un hombre que durante mucho tiempo que duraron las grabaciones estuvo detrás de mí todo el tiempo”, aseguró.

La también empresaria comentó que, pese a que en un inicio ella no sentía interés, tras la insistencia del actor “cayó”.

“Él me echaba los perros y yo decía ‘ay por favor, no eres mi estilo, no me gustas'. Estuvo ahí y ahí durante años hasta que finalmente caí y me enamoré completamente”.

Fue allí cuando la empresaria paisa reveló que se reencontró con Robinson Díaz años después del escándalo de infidelidad.

“Me lo vuelvo a encontrar varios años aquí en México. Ya era una mujer. Ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó, entonces vuelve a intentarlo y le dije ‘ay mi vida, muchísimas gracias, de verdad ubícate. Ya no soy la misma niña de antes, soy una mujer, muchas gracias, pero no bye’”, comentó.

La antioqueña también compartió detalles de su infancia, resaltando que proviene de una familia numerosa.

“Mi familia es grande, típica familia paisa, de muchos primos, primas y tías”, dijo la actriz.

Sin embargo, Sara Corrales precisó que realmente su familia cercana era su mamá y ella, "ya que su papá murió hace muchos años”, además destacó que es hija única.

¿Por qué Sara Corrales terminó su compromiso?

Por medio de sus redes sociales, la actriz paisa de 36 años Sara Corrales se pronunció sobre las razones que la motivaron a terminar su compromiso con su expareja, el mexicano Rafael Gutiérrez, en el mes de septiembre del año 2022.

Con la dinámica de preguntas y respuestas en la red social de Instagram, la artista contó los detalles que la llevaron a terminar la relación y, por ende, dar fin al compromiso.

“Por muchos motivos, porque no estaba segura, porque no me hacía feliz, siento que estábamos vibrando en energías muy diferentes”, expresó.

Asimismo, Sara Corrales manifestó que con su pareja tenían bastantes diferencias y, a su vez, los motivos que los impulsaban en la relación no eran los mismos.

“Yo siempre soñé con algo que me hiciera vibrar mucho más. Entonces, en lugar de pasar una vida entera arrepentida, tomé la fuerza y el valor”, agregó.

La intérprete de Jessica en 'Vecinos' dejó en claro que no le importó la presión que pudieran ejercer desde la sociedad o su familia, ya que decidió ponerse en primer lugar y, por esto, dar un paso al costado.

“Yo dije, primero yo, segundo yo, tercero yo, primero mi felicidad y mi paz”, concluyó Sara Corrales en aquel entonces.