Sara Uribe enternece con fotos de su barriguita a pocos días de dar a luz

“Jacobo y yo”, escribió la presentadora colombiana junto a una imagen. Se espera que dé a luz a su hijo con Freddy Guarín en las próximas semanas.

El 29 de diciembre pasado el jugador de fútbol trinó que irían a conocer a Jacobo, pero la pareja aún sigue esperando por el día del parto.

De hecho, Sara Uribe compartió nuevas imágenes de su barriguita en redes sociales:



Además, a sus seguidores les llamó la atención una reflexión que hizo:

“La vida ‘real’ de las redes sociales a veces no es tan real, ni tan perfecta, ni tan idílica. Todos tenemos altibajos, somos seres humanos de carne y hueso, hay días en los que nos levantamos sin ganas de hacer absolutamente nada, nos da gripa, nos sentimos tristes. ¡Esa es la vida real! Y aún nos esforzamos por dar la impresión de que lo tenemos todo y lo vivimos todo”, dijo la paisa.

Y agregó: “Esta es mi verdad ahora: mi bebé, mi familia, mi vida aquí y ahora y no, no tengo necesidad de mostrarla o presumirla”.

Desde abril de 2018, Sara Uribe y Freddy Guarín retomaron una relación amorosa que habían tenido antes. Ella se fue a vivir a China para acompañar al jugador del Shanghái Shenhua.