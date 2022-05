Sara Uribe habla de la difícil enfermedad de su mamá: "Nos duele verla con este dolor"

Sara Uribe se sinceró con sus seguidores y dio a conocer la situación difícil que está atravesando tras una enfermedad que padece su mamá. "Hace tres días estuve en la clínica, durmiendo con ella, pero yo le meto actitud a la vida. Gracias a 'Incodol' (un centro asistencial), a todas las enfermeras, a toda la gente que nos ayuda siempre cuando mi mamá tiene una crisis de fibromialgia", dijo.

Sin embargo, la modelo relató que su mamá tuvo que ser remitida a otra clínica por problemas psicológicos. "Nos tocó ir a la clínica 'Samein', que es una clínica en la que atienden a personas con enfermedades mentales. Mi mamá tenía mucho miedo, mucha ansiedad, yo también. Llegamos a la clínica, mamá se fue en una ambulancia y yo me fui detrás, en el carro. Llegamos a la clínica y… ¡Oh, sorpresa!"

En seguida, Sara Uribe mostró algunas imágenes de las instalaciones de dicho centro asistencial y resaltó que la atención para personas con problemas de salud mental debería ser mejor.

"Acá llegamos, buscando un auxilio, una ayuda, un ángel que nos recibiera con un abrazo y nos dijera que todo va a estar bien. La salud mental necesita atención y necesita amor, amor del bueno. Esta fue la entrada y el recibimiento, yo no quería llorar, estaba fuerte y llena de Dios. Pero ahí no la iba a dejar", expresó la presentadora.

Agregó: "Ese día estaba lleno de gente este lugar, los doctores estaban saturados de trabajo, solo había un chico que, con su amabilidad, no sabía qué hacer con tanta gente. Y, fuera de eso, me encontré con el miedo y el desespero, y pues, la verdad, se me salió el ‘¿usted no sabe quién soy yo?’".

Sara Uribe concluyó diciendo que esta situación le ayudó a entender el dolor del prójimo, especialmente de aquellos que sufren psicológicamente.

"Yo también sé qué es el dolor. El dolor de no tener a mi madre siempre, de no poder verla mover libremente, de que sufra de depresión, teniéndolo todo. De que yo, a veces, no sepa qué hacer para calmarle el dolor. Esto me ayudó a entender al prójimo, entender el dolor de otro. Hay unos que sufren físicamente y otros psicológicamente", afirmó.