Sara Uribe responde a quienes la llamaron gorda: “Dejen de ser tan amargados”

Algunos usuarios en redes sociales han arremetido contra la modelo Sara Uribe por tener “unos kilos de más”. Ante estas críticas, la también presentadora decidió enviar un contundente mensaje a través de su cuenta en Instagram, donde tiene más de 6 millones de seguidores.

“Pa los que me dicen, me escriben y son felices diciéndome que estoy muy gordita, un beso en ese cachete, pa que dejen de ser tan amargados 🧐”, dijo Sara Uribe.

Asimismo, la modelo paisa comentó que se siente feliz con su cuerpo tal y como está.

“¡Ah! Y si les molestan mis gordos, deslicen las fotos para que vean mis piernotas y la nalga que tanto me gustan… Porque al final de cuentas es a mí a quien me deben gustar… Y a él, que le encanta cuando me las agarra, ¿no? Picos, pues 😂😘”, concluyó.

Esta publicación de Sara Uribe fue aplaudida por muchos de sus fanáticos. En la tarde de este miércoles, 2 de marzo de 2022, ya contaba con más de 46.000 me gusta.

“Jajajajajajaja, esa anotación sí estuvo buena. Estás hermosa 👏👏”, “eso es pura envidia, yo encuentro que estás estupenda”, “pues te ves muy linda mujer 🙌👏🔥” y “divinaaaaaa mujer, bendiciones 😍”, fueron algunas reacciones.

