Se acaba el misterio: Tatiana de los Ríos publica foto con su pareja y sorprende a sus seguidores

La paisa había mantenido en reserva la imagen de su novio, sin embargo aprovechó una fecha especial para dejarse ver junto a él.

Esta es la primera imagen que Tatiana de los Ríos publica en su cuenta de Instagram al lado de su pareja Andrés Lafaurie.

“Amoreee mioo!! Te celebro, te vivo, te adorooo! Gracias por existir, por estar en mi vida, por ser mi cómplice, mi novio, mi amigo, mi hombre!! Happy Birthday my love. Jamás me voy a cansar de decirte TE AMO, ni de nuestras conversaciones interminables (o las mías cuando me da por hablar) ni de tu risa, tú insomnio, tu energía o de celebrar a tu lado. Que sean muchos más TE AMO AGAIN”, escribió la modelo, presentadora y actriz.

La reacción de Andrés no se hizo esperar, tampoco la de las personas cercanas a Tatiana y de sus seguidores:

“Mi vida, feliz de disfrutar este día a tu lado y los que faltan por venir en todos estos años. Gracias por todo el apoyo, comprensión y amor”, respondió Lafaurie.

“Por fin lo veo”, dijo la usuaria @anitavoon.