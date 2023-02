Se acerca el estreno de ‘Los Medallistas’, serie que mostrará la lucha y valentía de 3 deportistas

Al Canal Caracol llegará en los próximos días el estreno de ‘Los Medallistas’, la historia de tres deportistas colombianos que lucharon contra las adversidades familiares y sociales para cumplir sus sueños.

La serie ‘Los Medallistas’ contará con la actuación de Paola Valencia, Mayra Luna y José Ramón Barreto.

“En estos tres deportistas encontramos quienes dicen que sí y quienes dice que no, que es lo que nos pasa a todos cuando tenemos esos sueños que parecen inalcanzables, porque quizás no vienes de una familia que tiene la posición para lograrlo o por tu condición física parece que no vayas a poder lograrlo”, afirma la actriz Paola Valencia.

Publicidad

“Un muchacho que va creciendo y haciendo mucho deporte, pero también enfrentándose a muchas tentaciones. Entonces, cómo sobrepasa tentaciones para enfocarse netamente en su pasión y su deporte”, asegura el actor José Ramón Barreto.

Por su parte, la actriz Mayra Luna señala que “la resiliencia es una palabra que cruza las 3 historias protagonistas de ‘Los Medallistas’”.

Publicidad

“Vamos a ver cómo los deportistas tienen que luchar muchas veces con las uñas para llegar hasta donde están”, señala Mayra Luna.

Quienes no se perdieron un solo detalle de la proyección del primer capítulo durante el lanzamiento para medios fueron aquellos que inspiraron esta historia, los deportistas olímpicos Yuri Alvear, Óscar Muñoz e Íngrit Valencia.

Publicidad

“Esta es mi historia, soy una niña campesina, una mujer que vivió mucho tiempo en el campo con sus abuelos, pero que tenía muchos sueños por cumplir, por realizar, y a través del deporte pude ir cumpliendo poco a poco este otro sueño, que mi historia la vea la gente”, contó la boxeadora Íngrit Valencia.

“José Ramón es un excelentísimo actor, se estudió muy bien el personaje”, dijo el taekwondista Óscar Muñoz, quién añadió “nada es fácil ni gratis en esta vida y hay que trabajar por ello”.

Publicidad