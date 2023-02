Se agotaron entradas para tercer show de RBD en Medellín: "Tres intentos y fue imposible"

La preventa de boletería para la tercera presentación de RBD en Medellín tuvo lugar este 22 de febrero de 2023, desde las 9 de la mañana. Sin embargo, organizadores del evento confirmaron que ya no hay entradas disponibles.



Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez estarán el 3, 4 y 5 de noviembre de 2023 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

"Porque dos fechas no eran suficientes... ¡Una más en Colombia! 🤩", fue el trino de RBD justo cuando se agotaron las entradas para la segunda presentación de la banda en la capital antioqueña.

Ante la noticia de que ya no hay boletas disponibles para el tercer show de RBD en Medellín, varios usuarios se mostraron frustrados, incluso algunos manifestaron que intentaron adquirir las entradas y no lo lograron.

"Qué rabia, 5 dispositivos y no permite el ingreso, qué mafia 😡", "tres intentos y fue imposible 😢💔", "no cargaaaaaaaaaaaaa😢" y "desde las 7 am esperando y nunca ingresé, qué carajo tengo que hacer para poder comprar 😡", fueron algunas opiniones.

Por su parte, muchos otros seguidores de la banda siguen cruzando los dedos para que se abra una cuarta fecha en Bogotá o Cali.

¡¡Un récord más!! Colombia, ¡son increíbles! Nos vemos pronto en el #SoyRebeldeTour 🤩🔥❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IEu3tRsTJq — RBD Oficial (@RBD_oficial) February 22, 2023

Estos eran los precios para el concierto de RBD en Medellín

Palco soy rebelde: $19.230.000

Palco sálvame: $14.810.000

Zona tras de mí: $920.000 + cargos $142.000

Occidental alta oro: $790.000 + cargos $122.000

PMU – palco: $790.000 + cargos $122.000

Occidental alta plata: $660.000 + cargos $102.000

Occidental alta: $590.000 + cargos $91.000

Occidental baja: $460.000 + cargos $71.000

Zona este corazón: $440.000 + cargos $68.000

Oriental alta: $290.000 + cargos $45.000

Oriental baja: $240.000 + cargos $37.000

Norte alta: $119.000 + cargos $18.000

Norte baja: $99.000 + cargos $15.000

Otras ciudades del 'Soy Rebelde Tour'

Estados Unidos:



El Paso: 25 de agosto

Houston: 27 de agosto

Nueva York: 31 de agosto

Nueva York: 1 de septiembre

Fairfax: 2 de septiembre

Greensboro: 3 de septiembre

Chicago: 7 de septiembre

Chicago: 8 de septiembre

Denver: 10 de septiembre

Phoenix: 12 de septiembre

Phoenix: 13 de septiembre

Las Vegas: 14 de septiembre

Miami: 21 de septiembre

Miami: 22 de septiembre

Orlando: 23 de septiembre

Atlanta: 24 de septiembre

Edinburg: 27 de septiembre

Edingburg: 28 de septiembre

Arlington: 30 de septiembre

Austin: 1 de octubre

San José: 6 de octubre

Sacramento: 7 de octubre

San Francisco: 8 de octubre

San Diego: 13 de octubre

San Diego: 14 de octubre

Fresno: 15 de octubre

Los Ángeles: 18 de octubre

Los Ángeles: 19 de octubre

Los Ángeles: 20 de octubre

Los Ángeles: 22 de octubre

Brasil:



Sao Paulo: 16 de noviembre

Sao Paulo: 17 de noviembre

Sao Paulo: 18 de noviembre

Río de Janeiro: 19 de noviembre

México: