¡Se casa Jessica Cediel! Confirmó que dará el sí y reveló por fin quién es su novio

Aunque no dijo el nombre de su prometido, sí mostró en su Instagram al hombre que le robó el corazón. En la publicación también se ve la sortija de compromiso.



“Una relación de tres: DIOS, TÚ Y YO. ¡Gracias mi amor por un día tan espectacularmente espectacular! Me llevaré este momento tan mágico para siempre”, escribió la presentadora en la publicación que ya acumula más de 113.000 ‘me gusta’.

Lo anunció casi dos semanas después de haber revelado en 'Los Informantes' que no tendría sexo sin estar casada y que no quería hacer pública su relación .

El mágico momento ocurrió en Nueva York, antes de un sobrevuelo en helicóptero desde el que la feliz pareja pudo observar los juegos pirotécnicos de la celebración de la Independencia de Estados Unidos.

Fanáticos y algunos famosos, entre ellos su exnovio Pipe Bueno, le expresaron sus buenos deseos.