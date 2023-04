Se conoce fecha de viaje de Gerard Piqué a Miami para ver a sus hijos

Gerard Piqué tendría todo listo para viajar a Miami, Estados Unidos, a finales de este mes para ver a sus hijos Milan y Sasha, luego de que ellos se mudaran con Shakira a Norteamérica como fue el deseo de la artista tras su separación con el futbolista.

La periodista española Lorena Vázquez afirmó en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, que como quedó acordó entre la expareja Piqué pasará 10 días al mes con sus hijos.

“Se ha reunido Piqué con su abogado, ya hay fecha para el viaje de Gerard Piqué para reunirse con sus hijos, será a finales de mes. Shakira ya conoce la fecha exacta del viaje de Gerard Piqué”, aseguró Vásquez.

Asimismo, agregó la periodista que “esta misma semana se reunirá el abogado de Gerard Piqué con la abogada de Shakira para cerrar ya los detalles económicos, por ejemplo, de cosas como las extraescolares de los niños, quién lo va a pagar, cómo se va a pagar, qué tipo de actividades van a realizar”.

De acuerdo con la periodista, también esta misma semana quedaría listo el acuerdo de la expareja para ser convalidado y que tenga validez en Estados Unidos, pues el convenio ha tenido algunos cambios.

“Y en Miami, si sucede alguna cosa fuera de ese convenio, que alguna de las dos partes tenga alguna queja, pueda ir a un juzgado americano para que se pueda solucionar”, agregó Vásquez.

Por estos días, también es noticia Montserrat Bernabéu, mamá de Gerard Piqué, quien concedió una entrevista al medio Col.lapse de la cadena Cataluña TV- 3.

La doctora habló sobre su trayectoria en el área de la salud, destacando su labor como especialista en lesiones medulares y cerebrales.

Rumores apuntan a que Montserrat Bernabéu habría solicitado que no se le preguntara sobre su relación con Shakira, con quien se presume no está en los mejores términos.

Pese a que la progenitora de Gerard Piqué no tocó muchos temas personales, sí se refirió sobre el traumatismo que sufrió su hijo en el año 2012.

"Recuerdo que en aquel momento estaba en el campo. Cuando le vi, muy buena cosa no me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de eso. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante", precisó Bernabéu.