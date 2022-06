Se conocen fotos del matrimonio de Britney Spears con Sam Asghari

Por todo lo alto, así fue el matrimonio de Britney Spears con Sam Asghari, que no estuvo excepto de polémica por la intrusión de su exesposo, Jason Allen Alexander, quien entró a la mansión donde se desarrollaba el evento y transmitió en vivo por redes sociales. Finalmente, lo detuvo la Policía.

Superado el episodio, Britney Spears y Sam Asghari dieron el sí para toda la vida. La cantante lució un vestido de Donatella Versace y el maquillaje estuvo a cargo de Charlotte Tilbury y Sofia Schwarzkopf-Tilbury, quien describió como un honor hacer parte de esta ocasión tan especial para la artista.

Entre los invitados hubo toda clase de figuras, desde la misma Donatella Versace hasta Madonna, Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton y su mamá, Kathy Hilton.

De acuerdo con People, al matrimonio de Britney Spears en su residencia de Los Ángeles asistieron unas 60 personas. Según fuentes, caminó al altar con la canción 'Can't Help Falling in Love' de Elvis Presley.

La publicación también reveló otros detalles como que cambió su atuendo en tres oportunidades y se le vio muy emotiva durante la ceremonia.

Los ausentes fueron sus hijos Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15, de su anterior relación con Kevin Federline.