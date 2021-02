Se conocen los primeros preseleccionados para los premios Óscar 2021

‘Ya no estoy aquí’ de México, ‘El agente topo’ de Chile y ‘La llorona’ de Guatemala figuran entre las 15 películas semifinalistas por Latinoamérica a la mejor cinta internacional en los premios Óscar 2021.

‘El agente topo’ hizo doblete, pues también entró en la competencia a mejor documental, según lo dio a conocer la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, el pasado martes.

Respecto a los precandidatos al mejor documental, ‘El agente topo’ comparte lugar con ‘All In: The Fight for Democracy’, ‘Boys State’, ‘Collective’, ‘Crip Camp’, ‘Dick Johnson Is Dead’, Gunda’, ‘MLK/FBI’ y ‘My Octopus Teacher’.

También figuran entre las semifinalistas al Óscar al mejor documental ‘Notturno’, ‘The Painter and the Thief’, ‘76 Days’, ‘Time’, ‘The Truffle Hunters’ y ‘Welcome to Chechnya’.

Por otro lado, ‘El agente topo’, ‘Ya no estoy aquí’ y ‘La llorona’ se verán las caras por el Óscar a la mejor película internacional (antes mejor cinta en lengua extranjera) con ‘Quo Vadis, Aida?’ (Bosnia y Herzegovina), ‘Charlatan’ (República Checa), ‘Another Round’ (Dinamarca), ‘Two of Us’ (Francia), ‘Better Days’ (Hong Kong) y ‘Sun Children’ (Irán).

También aparecen como semifinalistas de este apartado ‘Night of the Kings’ (Costa de Marfil), ‘Hope’ (Noruega), ‘Collective’ (Rumanía), ‘Dear Comrades!’ (Rusia), ‘A Sun’ (Taiwán) y ‘The Man Who Sold His Skin’ (Túnez).

El listado de todos los nominados a la edición 93 de los Óscar se conocerá el 15 de marzo y la ceremonia de entrega de premios será el 25 de abril.