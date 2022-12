¡Se creció! Así luce ahora la bailarina de Sia

Su éxito nació tras la participación en un programa de televisión estadounidense que sigue la carrera de bailarinas de niñas y sus madres, ‘Dance Moms’, en 2011.

La joven estadounidense ganó visibilidad en dicho concurso y logró que Sia pusiera los ojos en ella para protagonizar el video de su canción ‘Chandelier’ en 2014.

Además, participó con su magnífica forma de bailar en los videos ‘Big Girls Cry’, ‘Cheap Thrills’ y ‘Elastic Heart’. Ha protagonizado campañas para las marcas Ralph Lauren, Capezio y Target.

Actualmente, Ziegler tiene 13 años, hace parte del jurado del programa ‘So You Think You Can Dance’ del canal Fox y cuenta con casi 7 mil seguidores en Instagram.

