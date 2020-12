“Se creía el señor de los cielos”: Rafael Amaya y el oscuro viaje que lo alejó de la televisión

En entrevista con la revista People , el actor Rafael Amaya -protagonista de la serie ‘El señor de los cielos’- se sinceró y habló sobre sobre sus adicciones, que hoy parecen superadas.

Amaya terminó la serie y comenzó un viaje lleno de excesos: “Soy un ser humano, no soy un robot. Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades, estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción”.

Él mismo reconoce que lastimó a amigos y familiares con su actitud, pero fueron ellos mismos quienes lo salvaron del agujero en el que había caído.

El cantante mexicano Roberto Tapia, Fátima -hermana del actor que dio vida a Aurelio Casillas- y su manager Karem Guedimin le mintieron para que regresara a México. Una vez allí, lo internaron en la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez.

“Mi compadre estaba en malas condiciones, pero deseando que alguien lo ayudara”, le dijo Tapia a People.

Chávez le contó al mismo medio que Amaya “sí llegó un poco sicótico, todavía creyéndose el señor de los cielos. Pero pasaron los días y ahora meses, y la evolución de Rafa ha sido increíble”.

Ahora, el actor dice estar listo para volver a las pantallas. Reconoce que, aunque está terminando su proceso, la lucha es de por vida.

“Estoy profundamente agradecido con todas las personas y con Dios, que es el que tiene las riendas de mi vida, solo que no me daba cuenta porque estaba anestesiado y no sentía nada”, precisa.

