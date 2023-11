Se deteriora la salud de Bruce Willis: dicen que ya no reconoce a la actriz Demi Moore, su exesposa

Se conocieron nuevos detalles del estado actual de salud de Bruce Willis . Desde que se reveló que el actor padece demencia frontotemporal, sus familiares y amigos cercanos han informado sobre los episodios más difíciles y dolorosos de este proceso.

En las últimas horas, Tallulah Belle Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, aseguró que pese a esta enfermedad sigue viendo la misma esencia de su padre. También recalcó que ella se convirtió en la "arqueóloga de su mundo".

Por otro lado, una fuente cercana a la familia contó a la revista ‘Closer Weekly’ que la salud de Bruce Willis se sigue deteriorando y que ya no reconoce a la actriz Demi Moore, con quien estuvo casado durante 13 años y tiene tres hijas.

Además, el protagonista de 'Armageddon' mantuvo una buena relación con Demi Moore tras su divorcio. A mediados de octubre de 2023, el guionista Glenn Gordon Caro, uno de los mejores amigos de Bruce Willis, también reveló detalles de lo que le sucede al actor.

Publicidad

En una entrevista The New York Post, Gordon señaló que Willis ha perdido gran parte de sus habilidades lingüísticas. El guionista empezó diciendo que "si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo". Pero añadió que esto se ha ido con la enfermedad.



Gordon señaló que en la actualidad Bruce Willis no habla y que también perdió la habilidad para leer, una actividad que realizaba todos los días. "Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce".

El actor de 68 años enfrenta esta enfermedad junto a su esposa Emma Heming, de 48, y sus hijas de 11 y 9 años. En 2022 decidieron hacer público el diagnóstico del famoso para generar consciencia sobre la situación de otros pacientes.

"Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido", concluyó el gran amigo de Bruce Willis, Glenn Gordon en su entrevista.