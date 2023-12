Se filtró el video del interrogatorio a Yailin cuando fue detenida por golpear a Tekashi

Se siguen conociendo detalles del más reciente conflicto entre Yailin y Tekashi, en el que la artista dominicana terminó detenida por las autoridades de Miami, Estados Unidos, luego de agredir al rapero.



A través de redes sociales se filtró el video del interrogatorio que los oficiales de esa ciudad le hicieron a la famosa tras ser detenida en inmediaciones a la casa de su pareja.

"Él viene y me agrede, yo lo grabo, viene y se va, se lleva mi teléfono, me borra todo, comienza él a grabar. Le digo yo que me devuelva mis cosas y yo me largo de aquí, no tengo nada que hacer aquí", explicó Yailin.

Cabe recordar que Yailin fue detenida el pasado 15 de diciembre de 2023 cuando protagonizó una fuerte discusión con su pareja Tekashi, quien la demandó por agresión. Fue liberada horas después por el mismo rapero, quien pagó su fianza.

Yailin agregó que la discusión inició porque ella se quería ir de Miami, pero el rapero le "escondió el pasaporte". La dominicana aseguró que momentos después Tekashi le devolvió su documento, pero no le entregó ni sus pertenencias, ni dinero, por lo que tampoco tenía posibilidad de irse.

La cantante fue capturada por los policías por cargos de daños a la propiedad, crimen y obstrucción de la justicia, así como violencia hacia su pareja. Para dejar en libertad a la cantante, la fianza requerida por las autoridades ascendió a 9 mil dólares, los cuales pagó el rapero, según mostró en sus redes sociales.

Trascendió en la prensa internacional que los problemas no terminaron con la liberación de la famosa: tras su salida de prisión tuvo que ser trasladada a un hospital.

Según se estableció, Yailin sufrió complicaciones de salud graves que la llevaron de urgencia a un centro médico. Los problemas estuvieron relacionados con dificultades respiratorias luego de salir de la cárcel.