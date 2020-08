¿Se inspiró en su ex para escribir 'Hawái'? Maluma responde y también habla de Neymar

En un Instagram Live, Maluma les respondió a sus seguidores dos de las preguntas que más han suscitado comentarios en los últimos días: ¿en quién se inspiró para escribir ‘Hawái’? y habló de qué pasó con el futbolista Neymar, a quien relacionan con la ex del artista, la modelo Natalia Barulich.

“Jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. Nunca fue inspirada en ningún acontecimiento de mi vida”, aseguró el intérprete de populares temas como ‘Felices los 4’ y ‘Borró cassete’.

Sobre el futbolista brasilero les pidió a sus seguidores que “no se dejen engañar por las redes” y aprovechó para agradecerle por poner a sonar su canción ‘Hawái’ tras el paso del PSG a la final de la Champions League.

“No sé si ellos están juntos e igual no me importa, porque cada quien hace su vida, cada quien hace lo que se le da la gana y si ellos son novios, lo que sea, me parece muy bien. Cada quien necesita un amor en su vida, yo no tengo ningún peo’ con él”, puntualizó.

El cantante decidió aclarar esa situación luego de que desapareciera por un día de Instagram y sus fans se preguntaran si esto tenía relación con Neymar o Natalia.

"A Neymar le deseo todo el éxito del mundo y yo no le llevo la mala a absolutamente nadie, no me desgasto con esas cosas", aseguró el cantante.

Publicidad

El ‘pretty boy’ dijo que necesitaba tomarse un tiempo para él por fuera de esa red social para el gran lanzamiento de su nuevo trabajo musical.

“Esta noche sale mi nuevo disco ‘Papi Juancho’, por eso me desaparecí del Instagram, ese fue el único motivo. Necesitaba un tiempo para mí, necesitaba depositarle toda la energía, todo lo que soy yo. Me siento muy feliz porque este es mi quinto álbum y ustedes no han dejado de apoyarme”, subrayó.

El cantante se mostró dichoso de compartir un adelanto de su nueva música con sus seguidores a través de la transmisión en vivo a la que se conectaron cerca de 300 mil personas.