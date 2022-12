Se le escapó otro premio a Sofía Vergara, pero su comedia ganó

En televisión se repitió la misma historia para la colombiana Sofía Vergara, que por tercer año no ganó como mejor actriz cómica, premio dado a Tina Fey ("30 Rock").

La 19 edición de los premios SAG del sindicato de actores de EE. UU. confirmó a "Argo" como gran favorita para ganar como mejor película en los Oscar en detrimento de "Lincoln", al tiempo que reconoció el trabajo del reparto de "Modern Family" y "Downton Abbey" como el mejor de la pequeña pantalla.

"Argo" se impuso en la categoría reina de mejor actuación conjunta en cine, frente a "Lincoln" o "Silver Linings Playbook", a pesar de que los actores de la cinta dirigida y protagonizada por Ben Affleck no lograron ningún premio a título individual.

"Lincoln" fue, no obstante, el filme más laureado, con dos victorias, una de Daniel Day-Lewis y otra de Tommy Lee Jones.

Daniel Day-Lewis se alzó con el galardón de mejor actor, tal y como estaba previsto, y puso en pie a los asistentes a la ceremonia celebrada en el Shrine Exposition Center de Los Ángeles, donde Jennifer Lawrence se hizo con el título de mejor actriz por "Silver Linings Playbook".

Lawrence tenía como principal contendiente a Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty"). Ambas ganaron recientemente los premios de actrices protagonistas en comedia y drama en los Globos de Oro y repetirán el mismo pulso por el Óscar el 24 de febrero.

La británica Naomi Watts, nominada en esa categoría por la película española "Lo imposible", volvió a ver cómo se le escapaba un premio de Hollywood este año, lo mismo que Javier Bardem, cuyo villano en "Skyfall" le valió una candidatura de mejor actor secundario a los SAG.

Bardem, que acudió a la gala, escuchó cómo Nicole Kidman anunciaba la victoria en su categoría del veterano Tommy Lee Jones, ausente en el auditorio.

Anne Hathaway fue la única victoria conseguida por "Los Miserables", como mejor actriz secundaria.

Antes que Tina Fey, Alec Baldwin se llevó su séptimo "actor", nombre con el que se conoce a la estatuilla de los SAG, por su papel en esa misma serie, "30 Rock", que tras siete temporadas se despide el próximo jueves de la audiencia de EE. UU. con su último episodio.

Contra todo pronóstico, el serial de la elitista campiña inglesa "Downton Abbey" se hizo con el título de mejor reparto dramático de la televisión en 2012 frente al favorito "Homeland" y títulos como "Mad Men", "Boardwalk Empire" y "Breaking Bad", cuyo protagonista, Bryan Cranston fue el único actor que tuvo doble recompensa.

"Es bueno ser malo", dijo Cranston que triunfó como mejor intérprete de serie dramática ("Breaking Bad") por su papel del profesor de química Walter White que deja las aulas para dedicarse al narcotráfico, y además formó parte del equipo ganador de "Argo".

Claire Danes consiguió la única estatuilla para "Homeland", en su caso como mejor actriz dramática de televisión. Danes había ganado ya un "actor" en los SAG por "Temple Grandin" (2010).

También se hicieron con un premio esta noche Kevin Costner, por su rudo personaje en la miniserie "Hatfields & McCoys", y Julianne Moore por encarnar a Sarah Palin en el telefilme sobre las elecciones presidenciales de EE.UU. en 2008, "Game Change".

La ceremonia homenajeó a los actores que fallecieron el año pasado, entre ellos la hispana Lupe Ontiveros, y celebró la carrera del cómico Dick Van Dyke, quien demostró que a sus 87 años aún mantiene mucha de la energía y agilidad que caracterizaron a sus personajes, tales como el deshollinador de "Mary Poppins".

Los ganadores de los premios SAG se eligen con los votos de su más de 165.000 afiliados y son un referente para lo que puede ocurrir en los Óscar ya que los actores constituyen el grupo más amplio de votantes para los galardones de la Academia de Hollywood.

La 19 edición de los SAG fue la primera desde que se produjo la fusión del Screen Actors Guild (SAG) y la American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA), que tuvo lugar en 2012 y dio como resultado el sindicato de actores más representativo de EE. UU., SAG-AFTRA.

Los Ángeles, EE. UU.