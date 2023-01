¿Se le notó la rabia? Pipe Bueno y su reacción luego de que Luisa Fernanda W le interrumpió el sueño

La situación protagonizada por la pareja quedó registrada en video.

La relación de Pipe Bueno con Luisa Fernanda W parece haber tenido un momento de “rabia” que fue captado en video por parte de la influenciadora paisa y que el mismo cantante caleño publicó en su cuenta de Instagram, pasadas las 5:00 de la tarde de este domingo 22 de diciembre de 2019.

“Hay gente que no le gusta respetar el sueño. ¿Será que se me notó la rabia cortica?”, escribió Pipe Bueno en la publicación.

La situación se presentó a bordo de un vuelo privado de la pareja, donde, según el video, Luisa Fernanda W interrumpe el sueño de Pipe Bueno al ponerle una papa frita en la boca.

En ese momento, el cantante se despierta, se retira la papa de la boca y, con un evidente rostro de disgusto, mira por la ventanilla del avión, luego se voltea hacia la cámara, se come la papa y vuelve a recostarse.

Posteriormente, se observa a Luisa Fernanda W burlándose de él, a quien después le agarra los cachetes.



Las imágenes llamaron la atención de miles de los casi seis millones que Pipe Bueno acumula en Instagram, entre ellos los de varios personajes famosos, que, incluso, hicieron comentarios jocosos.

“No sabíamos si roncabas o era la turbina”, comentó, por ejemplo, la bella modelo Elizabeth Loaiza.

“Son mi pareja favorita, pa’ que jepas, @luisafernandaw”, anotó, por su parte, el reguetonero puertorriqueño Zion.

Sin embargo, pese a esa “rabia cortica” que la influenciadora antioqueña le causó al artista vallecaucano, la pareja sigue disfrutando su relación que, como lo muestra el video, está volando alto.

