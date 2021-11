Se lució: doble de Juan Gabriel se queda en ‘Yo me llamo’ después de estar en riesgo

Fue una noche difícil para los jurados de ‘Yo me llamo’ , pues Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez tenían que escoger un participante de cuatro para que se quedara en la competencia.

El encargado de abrir el show fue Diomedes Díaz, quien interpretando ‘Sin Medir Distancia’ le erizó la piel a más de uno, pero no a Amparo Grisales.

Alicia Keys, pese a la adversidad de no saber inglés, mostró todo su talento al cantar ‘Girl on fire’; sin embargo, su actuación no logró convencer a los jurados.

El siguiente fue el doble de Daddy Yankee que cantó ‘Un llamado de emergencia’ e hizo vibrar a los jurados y al espectadores.

No obstante, el que más brilló en el escenario fue el doble de Juan Gabriel que con su interpretación de ‘Se me olvidó otra vez’, brilló con luz propia y fue el participante que se quedó con un cupo en la competencia.

Tras la victoria de Juan Gabriel, los internautas de las redes sociales reaccionaron con los mejores memes:

Publicidad

#YoMeLlamo que buena elección esta noche del jurado de yo me llamo, excelente Juan Gabriel pic.twitter.com/CdSAx7hsvc — Fernando Rafael Lozano (@Fernand18444435) November 30, 2021

Esta noche el mejor y el que merece avanzar es Juan Gabriel, no hay más opciones.#YoMeLlamo pic.twitter.com/VrGIBtQ2kP — Ghostface 🔪 (@SebastianL52327) November 30, 2021

#YoMeLlamo te amo Juan Gabriel, dios lo amo, es tan noble 🥺🥺🥺🥺🥺 tan buena gente me gusta sus vibras pic.twitter.com/D5MueZo9Ak — 𝒮𝓌𝑒𝑒𝓉 🇨🇴🍓 (@HitLies00) November 30, 2021

Por fin se les ve a los profes enseñar#YoMeLlamo pic.twitter.com/2GRCjU852U — Santiago Ramirez (@san0875) November 30, 2021

CLARO QUE SÍ SE LLAMA JUAN GABRIEL!!! Lo admito, tuve miedo #YoMeLlamo pic.twitter.com/LQP1ueaLiF — dimension: yoss | ᵗᵃᵉ (@Taeverdeen_) November 30, 2021