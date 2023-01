“Se me fue lo más bello”: sentido mensaje de Jean Carlos Centeno por la muerte de su mamá de crianza

Días atrás, el cantante pedía que se mejorara para poder celebrarle sus 90 años. Quiere palabras de apoyo en lugar de 'likes'.

“Hoy se me fue lo más bello que he tenido, no me trajo al mundo, pero me adoptó y me crio con el amor que ninguna otra me ha dado”. Esta frase hace parte del triste adiós que el exvocalista del Binomio de Oro dedicó a María Elena Jiménez, su madrina.

Publicidad

El intérprete abrió su corazón para despedir a la mujer, que cumplía 90 años el 6 de junio: “gracias, madre mía por todo, y si crees que faltó algo por darnos, no es cierto. Ve con Dios y cuídanos desde el cielo, estamos agradecidos todos los que te tuvimos durante casi 90 años. Ve con Dios madre mía, te vamos a extrañar”.

Colegas del género como Dubán Bayona, Samuel Pérez, Ana del Castillo, Elder Dayan Díaz y Pipe Peláez han dejado comentarios para acompañar el duelo de Centeno, quien pidió mensajes positivos en lugar de dar Me Gusta.