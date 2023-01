¿Se operó? Por esta foto dicen que Ariadna Gutiérrez se aumentó los senos

La ex señorita Colombia puso a hablar a sus seguidores por la imagen que publicó en redes sociales.

Ariadna, quien cautivó al mundo durante el concurso de Miss Universo 2015, donde ocupó el lugar de virreina, sigue dando de qué hablar.

Esta vez por una foto que compartió en su cuenta de Instagram en la que luce un ‘body’ con profundo escote y un ‘short’.

Según seguidores de la modelo, por la pose que hizo “parece que se operó los senos”.

La sincelejana no ha confirmado o desmentido el rumor. Solo escribió junto a la imagen “Be your own kind of beautiful (sé tu propio tipo de belleza)”.

