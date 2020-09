"Se parece mucho a la hermanita", le dicen a Sara Uribe por foto de su hijo Jacobo

View this post on Instagram

A Jacobo le digo siempre que es inteligente, 💥que es valiente, 💪que es fuerte, que es bondadoso y muy, pero muy amoroso❤️. Se lo digo, se lo repito siempre, son mis palabras para él porque siento que se lo digo y creo su realidad. . Las mamás tenemos la responsabilidad más grande del planeta: una vida.❤️