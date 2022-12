¿Se parecen? Paris Hilton quiere imitar a Kim Kardashian con su nueva imagen

La DJ sorprendió a sus seguidores con una radical trasformación. Ahora luce con el pelo más claro y usa la ropa deportiva de la polémica celebridad.

El nuevo estilo de Paris ha generado diversos comentarios, pero todo hace parte de una campaña publicitaria.

Desde ahora, Paris Hilton hace parte de las modelos que representan la última colección de Yeezy, marca de Kanye West, esposo de Kim Kardashian.

El extravagante look de la protagonista del reality ‘Keeping Up with the Kardashians’ fue la inspiración para esta colección, que estará disponible a partir del primero de marzo.

