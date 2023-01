¿Se pasó de coqueto? Maleja usó el VAR para verificar comportamiento de Tatán con otra mujer

La pareja de esposos se dejó contagiar por la fiebre de la Copa América e implementó en su propio hogar la tecnología que se utiliza en la competencia.

El VAR no se usa solo dentro de las canchas de fútbol. Ahora, Maleja Restrepo también recurrió a este sistema para verificar si Tatán Mejía le había agarrado la mano a otra mujer.

El tierno reclamo de Macarena a su hermanita Guadalupe, retoños de Maleja Restrepo y Tatán Mejía En un video publicado por la instagramer, se le observa molesta y reclamándole su marido por supuesta actitud inapropiada. Al ver el rostro de la caleña, el motocrosista manizalista le preguntó por qué estaba molesta.

"¿Cómo que por qué? Tú ayer todo coqueto cogiéndole la mano a esa pelada", le dijo Maleja a Tatán, tras lo cual el aseguró que no había tocado "a ninguna vieja".

La también presentadora y actriz no se quedó con la duda y tras revisar el videoarbitraje, valiéndose de las transmisiones de Gol Caracol del torneo, le pitó mano al padre de sus dos hijas y lo sancionó con una cachetada.