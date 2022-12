“Sé que voy a estar bien”, dijo Vicente Fernández

El diario mexicano El Universal informó que Vicente Fernández Jr, hijo del cantante, aseguró que su padre está estable y cuenta con pronósticos favorables.

“Fue una revisión que le estuvieron haciendo y se le detectó una trombosis pulmonar. Gracias a las revisiones periódicas , que han sido un beneficio para la salud de mi papá, fue que se detectó a tiempo porque es una situación asintomática, ya que no le duele ni siente molestias”, agregó a El Universal.

“Estoy muy tranquilo y los doctores me dicen que estaré bien, que ya me he librado de peores. ¡Así que hay Vicente para rato! Agradezco al público y a los medios de comunicación que siempre se preocupan por mí. Sé que voy a estar bien, pero con todas sus oraciones voy a estar mejor”, afirmó el propio 'charro de Huentitán' en un comunicado de prensa citado por ese medio.