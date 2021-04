“Se quedó helado”: así reaccionó J Balvin cuando supo que será papá

J Balvin y su novia, Valentina Ferrer, oficializaron que serán padres. La pareja posó en exclusiva para la revista Vogue México.

En entrevista con la publicación, la modelo argentina reveló varios detalles de su embarazo como la reacción que tuvo el cantante colombiano al enterarse de que será papá.

“Él se quedó helado. Estaba feliz, pero se quedó como una llamada de Zoom que no anda cuando el wifi se guinda (cuelga), así se quedó, guindado. Se lo dije en persona, pero así quedó”, expresó la exreina a Vogue.

Ferrer además reveló que se hizo la prueba de embarazo tres veces y en compañía de su perro Enzo.

“Lo que más me sorprendió fue cuando comenzó a patear. Cuando lo sentí por primera vez pateando”, recordó la modelo.

Asimismo, habló sobre cómo ha asumido esta nueva etapa en su vida en cuanto a su profesión.

“Las cosas importantes no las voy a dejar de hacer, es mi carrera, es algo que yo amo. Quiero tener algo que me guste mucho, que sea mi pasión y que pueda estar criando a mis hijos y trabajando”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que hubo cosas de su rutina que sí cambiaron debido al bebé.

“Yo siempre fui una persona de mucha adrenalina, a mí me gusta jugar básquet. Eso sí para mí fue un shock. Mis hobbies se me cortaron. Yo que viajaba para todos lados y, después de la cuarentena, yo dije: ahora es mi momento. No, no es mi momento, ahora es el momento del bebé”, afirmó.

La modelo tiene alrededor de siete meses de gestación.