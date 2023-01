¡Se quitó la pijama! Así luce Melina Ramírez tras ponerse la primera pinta elegante de la cuarentena

Los seguidores de la mujer afirmaron que ella se ve “hermosa” con la ropa que se ponga.

Melina Ramírez no para de sorprender todos los días a sus fanáticos en las redes sociales.

Esta vez lo hizo con una publicación en la que ella mostró su primera pinta elegante durante la cuarentena.

Según ella, es la primera pues todo el tiempo del confinamiento se la ha pasado en pijama y sudadera.

“Esto es lo más elegante que he estado en toda la cuarentena, por fin me puse algo que no fuera pijama o sudadera. Ustedes ¿cómo se visten por estos días?”, escribió la exseñorita Colombia en su cuenta de Instagram.

De inmediato, miles de los más de 4 millones de seguidores que ella acumula en Instagram alabaron y elogiaron la belleza de Melina.

