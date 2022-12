Se resuelve caso del hombre que desapareció tras enviar espeluznante foto

El último mensaje del usuario FatNDepressed fue hace 22 días y daba cuenta de una alerta automática del timbre inteligente de su casa. En la puerta, de acuerdo con esa imagen que le dio la vuelta a toda la red, estaba un ser de figura espectral.

Minutos después el usuario publicó el siguiente mensaje:

“Sigo recibiendo notificaciones en mi aplicación, el timbre detecta un visitante, sin embargo cuando he comprobado las primeras dos veces no he visto nada, pensé que era un perro callejero o alguien en la acera detectado por el sensor. Varias notificaciones más, he comprobado de nuevo y esto es lo que aparece. Sí, estoy vivo”.

Desde entonces no se supo más del usuario. Conforme pasaban los días, cundió la intraquilidad entre sus contactos habituales en esa red. En medio de la ausencia de razones o explicaciones, el caso cobró notoriedad y pronto el tema se convirtió en una comidilla de especulaciones.

Este miércoles, luego de tres semanas, por fin el misterio quedó resuelto. FatNDepressed dio señales y mostró que está vivito y coleando. Lo hizo publicando este mensaje:

“Para todos los que comentaron sobre si estaba vivo, si lo estoy. He estado muy ocupado con un amplio espectro de cosas de mi vida. El visitante nunca volvió afortunadamente. Gracias a todos los que se reportaron.”

En un comentario posterior, FatNDepressed , de quien se temía por su vida expresa su sorpresa por el alto nivel de difusión de su noticia, que se volvió viral en todo el mundo sin que él se diera cuenta.

“¿Realmente hicieron una cobertura de esto?”, escribió.

Después añadió más explicaciones: “he estado tan ocupado con la universidad y como se puede ver no publico en reddit a menudo, así que esto es lo que causó el gran retraso de una respuesta a esto. Lo siento chicos”.