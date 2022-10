Sebastián Caicedo confiesa cómo va su vida sentimental: “No sé lo deseo a nadie”

Este año de sonadas rupturas en el entretenimiento, también trajo el fin de una de las parejas más queridas en el mundo de la actuación: Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos. Luego de muchos rumores, la pareja confirmó su separación tras compartir juntos por más de una década.

En entrevista con People en español , el actor abrió su corazón sobre su situación sentimental, proyectos y qué viene para su vida.

Publicidad

Contó que termina el año con pie derecho, regresando a la actuación: “Voy a protagonizar una película en Medellín, pronto sabrán de qué se trata. Y algo muy importante que me tiene feliz, es que el próximo año regreso a México, que me abrió las puertas”.

”El mercado anglo es algo que uno como actor lo visualiza y sueña. Tengo que seguir estudiando inglés, vamos a soñar por llegar allá, por lo menos luchar para llegar”, manifestó.

Otro de sus planes tiene que ver con su propia marca y negocio, pero no dio mayores detalles.

“No es fácil. Se vale soñar, pero no dejemos que nuestros sueños se vuelvan nuestras pesadillas”, expresó.

Publicidad

En cuanto a su situación sentimental, se considera “un hombre enamorado de la vida” y no descarta darse una nueva oportunidad en el amor e incluso formar una familia.

“De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad”, señaló.

Publicidad

Aunque no hizo mención directa a la separación, expresó: “Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: refugiarme en Dios o la vida mundana”, y, según él, eligió lo primero, por lo que asegura estar feliz “y espiritualmente más enriquecido”.

Finalmente, reconoció que los últimos meses han sido complicados.

“Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie”, afirmó.

Aun así dijo que siempre estará abierto al amor y que ahora está “fortalecido, tranquilo y de la mano de Dios, estoy visualizando para donde voy”.