Sebastián Dante y los retos de interpretar a Vicente Fernández en su juventud

Sebastián Dante es un joven actor mexicano, egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, y siente que interpretar a Vicente Fernández ha sido su graduación con honores.

En 'El rey, Vicente Fernández', Dante tuvo varios retos: “Construir un poco la silueta. Digo es un personaje reconocible, es una personalidad pública, sin embargo, también es un personaje y en esta historia es un personaje al cual tuve que diseñar, tuve que construir, estudiar. Y más que fuera una dificultad, fue un reto muy divertido: cómo se para, cómo canta, cómo habla, cómo se mueve, son muchas cosas que tienen dificultad, pero también son super emocionantes”.

Publicidad

Sebastián Dante sostiene una estrecha relación con el teatro y con la música, aunque no directamente.

“No me considero cantante, pero sí un actor que puede cantar muy bien, entonces me he entrenado durísimo”, contó Sebastián Dante.

Publicidad

'El rey, Vicente Fernández', una historia entrañable que nos conectará con el lado más humano y musical de un hombre que se convirtió en leyenda.