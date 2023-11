Sebastián Yatra habla de sus próximos proyectos: ¿busca hacer La Voz Kids en Estados Unidos?

El artista colombiano Sebastián Yatra tiene más de diez años de carrera en los que con su música no solo ha atrapado al público de su tierra natal, sino que ha conseguido destacar en otros países. Entre esos está España, especialmente por su paso como jurado en dos temporadas de La Voz Kids de la nación ibérica.



"Tengo un cariño muy especial con España, haber hecho dos temporadas de La Voz Kids y el impacto social que tiene ese programa y los niños como cantan de bien. Es un país al que voy mucho. Espero seguir haciendo La Voz, la hice dos veces en Colombia, dos veces en España, mi próxima meta es hacerla en Estados Unidos", reveló en diálogo con Show Caracol.

Sebastián Yatra recordó que a lo largo de sus cuatro años como jurado en este formato, en Colombia y España, ha aprendido de los niños que participan "lo bonito que es la esencia del ser humano".

Actualmente, Yatra aseguró que es una persona mucho más real. "Como compositor y como persona hay que ir quitando capas, no hay que usar tantas máscaras, sino ir más a la esencia de lo que eres y estar seguro y tranquilo con lo que quieres compartir con las personas que te vas encontrando en el camino", señaló.



El artista también dijo que, aunque con cada lanzamiento se espera lograr un buen impacto en el público, el reto de alcanzar buenos resultados no siempre se logra, por lo que prefiere enfocar su música en compartir lo que le gusta.

"Es la incertidumbre de la vida. A lo largo de los años ha sido un aprendizaje para mí tratar de encontrar mi felicidad y que no dependa del éxito o de qué tan bien le va a una canción", reflexionó.

Por otro lado, el intérprete de Tacones rojos también reveló que a lo largo de este año 2023 se ha dedicado a escribir muchas canciones, por lo que anticipa que en el 2024 podría estar presentando un nuevo álbum musical a sus fanáticos.



"Este año me he dedicado mucho a escribir y espero poder compartirles un nuevo álbum el año entrante, en el momento que sienta más indicado. Creo que es de lo más bonito que he escrito en mi vida, ojalá ustedes también lo sientan así", aseguró.