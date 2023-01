Secretos, escenas eliminadas y curiosidades de ‘Avengers: Infinity War’ que revela su edición en DVD

Personajes que no han muerto, efectos especiales impensados y pistas sobre ‘Avengers 4’ hacen parte del material hasta ahora conocido.

El martes salió a la venta la edición de ‘Avengers: Infinity War’ que muchos estaban esperando: no solo porque querían volver a ver una de las películas del año, sino porque traía material inédito.

Entre las curiosidades más destacadas están:

1. Valkyria está viva o al menos eso dieron a entender los hermanos Russo, directores de la película, al decir que muchos asgardiarnos sobrevivieron al ataque de Thanos.

2. Todos los sucesos de la película ocurrieron en tan solo dos días, confirmaron los Russo.

3. El sentido arácnido de Peter Parker en el bus no contó con efectos especiales, sus bellos realmente se levantaron para esa escena.



La escena del sentido arácnido de Peter Parker en el autobús la consiguieron, en gran parte, gracias a un suave soplido en la oreja de Tom Holland. pic.twitter.com/iCmHbwlDYt — ⎊۞ La Buhardilla Marvel ✵⍟ (@BuhardiMarvel) August 3, 2018

4. Se conocieron imágenes detrás de cámaras de batallas épicas que tienen lugar en esta cinta del universo Marvel.



¡Lleva a casa una pieza de historia cinematográfica! #ArmaTuVideoteca con el estreno de @Avengers #InfinityWar, a partir del 24 de agosto en Blu-ray™ y DVD. Obtén acceso exclusivo a más de dos horas de detalles nunca antes revelados: https://t.co/NZNc9j1JRS pic.twitter.com/hUhriaq6SK — Disney News Latino (@DisneyNewsLA) August 8, 2018

5. ¿Qué pasa con Hulk? Anthony Russo y Joseph V. Russo aseguraron que su relación con Banner se ha vuelto disfuncional.

Tal vez Hulk no está interesado en resolver los problemas de él, dijeron.

6. También se conoció sobre una escena eliminada que ahondaba aún más en la relación entre Gamora y Thanos.